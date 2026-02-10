Poging tot plaatsen van explosief loopt uit op mishandeling

Na diverse meldingen van een mishandeling maandagnacht, gingen agenten met spoed naar de Jan van Tooropstraat in Weesp. Daar troffen ze een gewonde man aan. Hij was even daarvoor mishandeld, nadat gezien zou zijn dat hij een explosief wilde neerleggen bij een restaurant. Twee personen, waaronder de gewonde man, zijn aangehouden.

De 20-jarige man uit Amsterdam liep zijn verwondingen op maandag 9 februari even na middernacht op. Door aanwezige personen in het restaurant werd gezien dat hij een explosief bij het desbetreffende pand wilde leggen. Een man van 29 jaar uit Weesp is voor deze mishandeling aangehouden.

Ter plaatse vonden agenten een mogelijk explosief voorwerp. Daarom is de gewonde man, nadat hij ter controle in het ziekenhuis was geweest, ook aangehouden voor poging brandstichting met een explosief. De recherche doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De gemeente heeft het restaurant inmiddels gesloten.