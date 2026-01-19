Belg (47) die ezel kinderboerderij mishandelde aangehouden

Op maandag 29 december jl. werd een 47-jarige man uit België aangehouden door de Nederlandse politie. 'Hij wordt verdacht van dierenmishandeling, gepleegd op 20 juli 2025, op een kinderboerderij in het Zeeuwse Clinge.

Ezel overleden

'Als gevolg van die mishandeling is een ezel komen te overlijden. De zaak heeft destijds veel stof doen opwaaien', aldus de politie.

Dertig dagen langer vast

De verdachte is in verzekering gesteld op de dag dat hij werd aangehouden. Inmiddels is hij ook voor de raadkamer verschenen. De rechter bepaalde toen dat de verdachte in ieder geval nog dertig dagen vast moet blijven zitten.