Oud-docent (46) veroordeeld tot 4 jaar cel voor ontucht met minderjarige leerlingen

Een 46-jarige man uit Utrecht is vandaag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. 'De verdachte pleegde als docent ontucht met meerdere minderjarige leerlingen. Ook krijgt hij een beroepsverbod van 9 jaar opgelegd. Naast de ontucht maakte hij zich schuldig aan het maken van kinderporno', zo meldt de rechtbank.

Ontucht

De ontucht kwam aan het licht toen één van de slachtoffers in mei 2024 een gesprek had met de zedenpolitie. Zij vertelde een relatie te hebben gehad met de verdachte, die haar docent was op haar middelbare school in Zeist. Volgens het slachtoffer was zij aan het begin van de relatie 17 jaar oud en de verdachte 38 jaar.

Twee andere aangiftes

Een aantal maanden daarna zijn er twee andere aangiftes van (poging tot) ontucht binnengekomen. Deze aangiftes gaan over de periode dat de verdachte werkzaam was als leerlingencoördinator op een andere middelbare school in Almere. Deze slachtoffers waren allebei 16 jaar oud. De verdachte werd in januari 2025 door de politie aangehouden.

Kinderpornografisch materiaal aangetroffen op telefoons verdachte

Uit onderzoek in de telefoons van de verdachte bleek dat hij veel online contact had met minderjarige meisjes. Dat contact was vaak seksueel. Ook werd er in zijn telefoons kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Een deel daarvan had hij zelf gemaakt met een screenrecorder-app. Een aantal van deze slachtoffers deed ook aangifte tegen de verdachte.

4 jaar cel

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaar en legt hem daarnaast een beroepsverbod op voor de maximale duur van 9 jaar. De duur van de gevangenisstraf wijkt af van de eis van de officier van justitie (7 jaar gevangenisstraf), omdat de rechtbank bij het bepalen van de straf heeft gekeken naar soortgelijke zaken en de straffen die daarin zijn opgelegd. Ook legt de rechtbank de verdachte een contactverbod met alle slachtoffers op en blijft hij na het uitzitten van zijn straf onder toezicht staan, om de kans op herhaling te verkleinen.