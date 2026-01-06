Zachte winter verandert laarzenaankoop: praktisch boven warm

Milde wintertemperaturen zorgen voor verandering in wat Nederlandse vrouwen zoeken in laarzen. Praktische modellen winnen terrein.

De winter van 2024-2025 was zacht. Gemiddeld 4,5 graden, ruim boven de gebruikelijke 3,9 graden. Dat heeft gevolgen. Nederlandse vrouwen kopen andere laarzen dan vroeger.

Dikke, gevoerde winterlaarzen blijven in de winkel liggen. De vraag verschuift naar lichtere modellen. Laarzen die bestand zijn tegen regen, niet per se tegen kou. Het KNMI registreerde de zachte temperaturen. December was bijzonder mild. Op 21 februari werd het zelfs 19,3 graden in Woensdrecht. Voor wie laarzen koopt, betekent dit andere keuzes.

Mildere winters, ander gedrag

De trend is niet nieuw. Van de laatste 24 winters waren er maar zes kouder dan gemiddeld. De kans op een koude winter? Hooguit 25 procent. Dat zien retailers terug in de verkoop.

Zwaar gevoerde laarzen? Die blijven hangen. Modellen die beschermen tegen weer en wind? Die gaan sneller de deur uit. Klimaatverandering speelt een rol. De zuidwestenwind waait vaker over Nederland, wat zachter weer betekent.

De herfst van 2024 was ook al zacht. Historisch patroon: na een zachte herfst volgt meestal een zachte winter. Ook de Noordzee helpt mee. Met 12 graden watertemperatuur eind november wordt koude lucht snel opgewarmd voordat die Nederland bereikt.

Cijfers liegen niet. In 2024 viel 986 millimeter neerslag, tegen normaal 795 millimeter. Regen is het probleem, niet kou.

Praktisch wint van warm

Chelsea boots worden populairder. Regenlaarzen ook. Lichtere materialen eveneens. Deze modellen doen wat nodig is: beschermen tegen nattigheid. Zonder die dikke voering die bij vrieskou hoort.

Veelzijdigheid telt. Nederlandse vrouwen willen laarzen voor 5 graden én voor 15 graden. Dat vraagt om modellen die ventileren maar ook waterdicht zijn. Suède verliest terrein. Leer en synthetische materialen nemen over.

Enkelhoge laarzen groeien in populariteit. Ze zijn praktischer dan kniehoge varianten. Makkelijker te combineren. Handiger voor binnen en buiten. De temperaturen maken bescherming tot de knie minder urgent.

Waar kopers op letten

Waterdichtheid staat bovenaan. Logisch, met bijna 200 millimeter meer regen dan normaal vorig jaar. Droge voeten zijn belangrijker dan warme voeten geworden.

Grip komt op twee. Wisselvallig weer betekent gladde straten. Rubberen zolen met profiel zijn geen luxe. Veiligheid weegt zwaar, zeker na periodes met ijzel of natte bladeren.

Comfort is de derde factor. Laarzen moeten het hele jaar kunnen. Niet te warm bij 12 graden, maar ook niet te koud bij 3 graden 's ochtends. Ademende materialen scoren daarom beter.

Materiaal bepaalt steeds vaker de keuze. Echt leer blijft favoriet vanwege duurzaamheid. Maar synthetisch wint marktaandeel. Vooral varianten die waterdicht zijn en ademen. Suède? Wordt kritischer bekeken. Vergt onderhoud en houdt niet van regen.

Welke modellen scoren

Kniehoge laarzen bestaan nog. Maar vooral in lichte versies. Zonder voering. Voor de stijl, niet voor warmte. Enkellaarsjes daarentegen boomen. Praktisch, veelzijdig, geschikt voor 0 tot 15 graden.

Cowboylaarzen maken een opmars. Oorspronkelijk voor warmer klimaat ontworpen, passen ze perfect bij milde Nederlandse winters. Genoeg bescherming, niet te warm, goede grip.

Regenlaarzen krijgen een make-over. Waren ze vroeger puur functioneel, nu zijn ze ook modieus. Merken spelen in op de vraag naar stijl én functionaliteit. Resultaat: varianten die ook bij droog weer gedragen worden.

Onderhoud verlengt levensduur

Leren laarzen vragen regelmatig onderhoud. Crèmes of sprays voorkomen uitdroging. Ook beschermen ze tegen zoutschade van de weg.

Suède vergt extra aandacht. Impregneerspray helpt tegen water, maar moet vaak opnieuw aangebracht worden. Na contact met water: opvullen met kranten. Dat behoudt de vorm tijdens drogen.

Opslag maakt verschil. Laarzen die rechtop staan, houden hun vorm. Omgevouwen opbergen is funest. Laarzenspanners helpen, opgevouwen tijdschriften ook.

Een schoenmaker loont voor dure laarzen. Zolen vervangen, stiksels herstellen, leer behandelen. Professioneel onderhoud verlengt de levensduur jaren.

Investeren in het juiste paar

De verschuiving naar lichter en praktischer vraagt bewuste keuzes. Wat is het primaire gebruik? Dagelijks door weer en wind vraagt andere laarzen dan incidenteel dragen voor de stijl.

Kwaliteit telt. Goedkope laarzen gaan sneller kapot, vooral bij intensief gebruik. Betere laarzen zijn duurder maar gaan langer mee. Verschillende retailers bieden inmiddels uitgebreide collecties laarzen die inspelen op de veranderende vraag.

De toekomst? Waarschijnlijk meer van hetzelfde. Klimaatmodellen voorspellen voortzetting van milde winters. De vraag naar praktische, waterdichte laarzen zal groeien. Zwaar gevoerde winterlaarzen worden niche.

Voor consumenten betekent dit: denk na voordat je koopt. Een paar goed gekozen laarzen kan jaren mee. Verkeerde keuze? Dan blijven ze in de kast liggen.