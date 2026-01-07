Man bedreigt politieagenten

Bij een melding van een mogelijke mishandeling in de Reeshof in Tilburg zijn politie agenten bedreigd. Er is hiervoor een verdachte aangehouden.

De meldkamer kreeg woensdag 7 januari 2026 rond 01.00 uur een melding van een mogelijke mishandeling. Het verhaal was niet helemaal duidelijk en agenten besluiten ter plaatse te gaan. Daar troffen ze meerdere personen aan en werden er verklaringen afgegeven over een onderling conflict. In de betrokken woning was een man aanwezig die meteen erg agressief reageerde naar de politie buiten. Hij gaf aan de agenten neer te schieten. Uit voorzorg trokken agenten hun zware vesten aan.

Uiteindelijk kwam de 42-jarige man uit Tilburg de woning uit en werd hij aangehouden. Tijdens zijn aanhouding bleef de man agressief en schold de agenten uit. Hij werd meegenomen naar de politiecel voor verhoor en verder onderzoek.