Dodelijk verkeersongeval op de Nijverheidsweg in Waddinxveen

Vrijdagmiddag vond rond 17:30 uur een dodelijk verkeersongeval plaats op de Nijverheidsweg in Waddinxveen. Hierbij is een 64-jarige man uit Emmen te komen overlijden.

De politie ontving de melding van het ongeval om 17:30 uur. Ter plaatse is door hulpdiensten nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Opsporing Team Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.