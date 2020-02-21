zaterdag, 21. februari 2026 - 14:07 Update: 21-02-2026 14:09
Dodelijk verkeersongeval op de Nijverheidsweg in Waddinxveen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Waddinxveen
Vrijdagmiddag vond rond 17:30 uur een dodelijk verkeersongeval plaats op de Nijverheidsweg in Waddinxveen. Hierbij is een 64-jarige man uit Emmen te komen overlijden.
De politie ontving de melding van het ongeval om 17:30 uur. Ter plaatse is door hulpdiensten nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Opsporing Team Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Categorie
Provincie
Blik op 112