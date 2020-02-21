Nederlandse huisdiereigenaar moet bewuster kiezen voor een dier

Steeds meer organisaties waarschuwen dat toekomstige huisdiereigenaren beter moeten nadenken voordat zij een huisdier in huis nemen. De landelijke campagne van de Rijksoverheid ‘Kies bewust voor een dier. Dat is beter voor jullie allebei.’ benadrukt dat een dier alleen past bij mensen die voldoende tijd, geld en ruimte hebben. Volgens blijebeestenshop.nl is het daarom belangrijk dat baasjes zich vóór de aanschaf goed informeren over ras, gezondheid en herkomst, én daarna langdurig investeren in goede zorg voor hun dier.

In de campagne wordt onder meer gewezen op de gezondheidsproblemen bij doorgefokte rassen, zoals honden en katten met een korte neus of een extreme bouw, die vaak last hebben van pijn, ademhalingsproblemen en andere ernstige klachten. Dierenartsen zien in de praktijk dat veel eigenaren pas ontdekken hoe groot de problemen zijn als hun dier al ernstig ziek is of hoge medische kosten veroorzaakt. De kernboodschap: kies niet alleen met je ogen, maar vooral met je verstand – let op karakter, gezondheid en een betrouwbare herkomst van het huisdier.

Oproep aan (toekomstige) huisdiereigenaren

“Een huisdier is geen impulsaankoop, maar een keuze voor jaren,” zegt Mike, eigenaar van blijebeestenshop.nl. “We zien dagelijks hoeveel mensen van hun hond of kat houden, maar ook hoe vaak ze onderschatten wat goede zorg kost – in tijd, aandacht en geld.”

Meer informatie en een checklist voor verantwoord kiezen staan op de Rijksoverheid-website. Daar adviseren experts om vooraf te checken of je levensstijl past bij het dier, ras-specifieke gezondheidsrisico’s te onderzoeken (zoals ademhalingsproblemen bij kortsnuitige rassen) en een betrouwbare fokker of asiel te kiezen. Na aanschaf blijft aandacht voor voeding, beweging, verrijking en regelmatige gezondheidschecks essentieel om leed en hoge kosten te voorkomen