Vluchtauto gevonden dodelijk schietincident Indrapoerastraat Rotterdam

De vluchtauto die donderdagmiddag wegreed na het dodelijk schietincident op de Indrapoerastraat is donderdagavond teruggevonden op de Schans in Rotterdam. De politie is nog steeds op zoek naar de twee of meerdere inzittenden van de vluchtauto.

Donderdagmiddag kwam een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven, nadat hij in een portiek op de Indrapoerastraat in Delfshaven werd beschoten. Na het schietincident vluchtten tenminste twee mannen weg in een auto. De politie startte direct een groot onderzoek. Ook werd een oproep gedaan voor beelden en informatie over de vluchtauto en mogelijke inzittenden.

Na onderzoek in de omgeving is de mogelijke vluchtauto teruggevonden. Het bleek te gaan om een donkergrijze Audi A3. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.

Beelden en getuigen Schans gezocht

De mogelijke vluchtauto is rond 23.00 uur teruggevonden op de Schans ter hoogte van de kruising met de tweede Schansstraat. Hij leek daar al even te staan. De auto moet dus tussen 17.00 uur en 22.00 uur daar zijn neergezet. Was u donderdagavond in de buurt van de Schans en heeft u gezien dat de auto hier parkeerde? Dan komt de politie graag met u in contact. De politie wil graag weten hoe laat de auto hier precies is neergezet, hoeveel personen uit de auto stapten, hoe zij eruitzagen en welke richting zij opgingen. Heeft u camerabeelden van de Schans of omgeving, ook dan komt de politie graag met u in contact.

Aanhouding

Een 35-jarige Rotterdammer is donderdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Zijn rol wordt nader onderzocht. De politie is nog op zoek naar de man die heeft geschoten op het slachtoffer, de chauffeur van de vluchtauto bij wie de schutter instapte en eventuele andere inzittenden of betrokkenen.