Politie houdt vrouw aan voor verduistering enkele tonnen bij voormalig werkgever

De politie heeft op dinsdag 6 januari een vrouw uit Vianen in haar woonplaats aangehouden. 'Ze zou bij een vroegere werkgever voor honderdduizenden euro’s hebben verduisterd', zo meldt de politie dinsdag.

Restaurant doorzocht

Nadat deze werkgever aangifte had gedaan, startte de politie een uitgebreid onderzoek. 'Dat leidde naar de verdachte en naar een restaurant dat ze in Utrecht heeft. De politie hield haar op 6 januari aan en haar restaurant werd doorzocht. Bij deze doorzoeking heeft de politie een groot deel van de inventaris in beslaggenomen en laten weghalen', aldus de politie.

Voedselbank en daklozenopvang

Bij de inventaris van het restaurant werden vanzelfsprekend ook etenswaren aangetroffen. Deze zijn dezelfde dag nog geschonken aan de voedselbank en de daklozenopvang in Utrecht. Met de aanhouding en de doorzoeking is het onderzoek niet klaar; de politie zet het onderzoek voort.