CBS: Inflatie in december 2,8 procent bij snelle raming

De inflatie in december 2025 was 2,8 procent bij de snelle raming, zo meldt het CBS woensdag.

Nog onvolledige brongegevens

Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In november was de inflatie 2,9 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar.

CPI

De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Prijzen voor consumenten lagen in december gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau als in november.

Prijsstijging van 3,3 procent in 2025

Met het cijfer van december kan ook de inflatie van 2025 worden geraamd. Bij de snelle raming waren consumentengoederen en –diensten in het afgelopen jaar 3,3 procent duurder dan in 2024.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

Prijzen voor consumenten lagen in december gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau als in november. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.