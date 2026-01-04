KNMI: Gladheid door sneeuw en bevriezing ook komende dagen

Het verkeer moet op veel plaatsen in het land rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte wegen. 'Hiervoor staat code geel uit. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan', zo waarschuwt het KNMI zondag.

Hevige sneeuwbuien

Zondag vallen er weer talrijke buien met kans op hagel, natte sneeuw en vooral landinwaarts ook droge sneeuw. 'Tijdens hevigere buien kan er dan opnieuw een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan, plaatselijk mogelijk 3-5 cm of meer. Zondag vooral in het midden en noordoosten. Maandagochtend vooral in het noorden en westen', aldus het KNMI.

Gladheid door bevriezing weggedeelten

Verder kan er 's avonds, 's nachts en 's ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen. Het KNMI heeft daarom Code Geel verlengd tot minimaal dinsdagmiddag 17.00 uur.