Man overleden bij incident metrostation Schiedam

Maandagmiddag is er een 60-jarige man uit Schiedam overleden op de Van Limburg Stirumstraat. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen met informatie en beelden op zich te melden.

Rond 12.00 uur kwam er een melding binnen van een reanimatie. Hulpdiensten en een toegesnelde burger, hebben alles op alles gezet, maar helaas mocht de reanimatie niet baten.

Er zijn twee mannen aangehouden. Een man van 18 jaar uit Vlaardingen en een van 19 jaar uit Rotterdam. De rol van de twee wordt onderzocht. Wat er precies is gebeurd, is in onderzoek. Verschillende scenario’s worden bekeken. Mogelijk is er een vechtpartij aan vooraf gegaan, een ruzie en/of een mishandeling. Ze onderzoeken om wat voor soort misdrijf het gaat. Er is een groot team van rechercheurs, een TGO, op de zaak is gezet.