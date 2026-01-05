Geen strafvervolging na overlijden man in politiecel Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) zal niemand strafrechtelijk vervolgen voor de dood van een 51-jarige man die in juli 2025 vastzat in een politiecellencomplex aan het Doelwater in Rotterdam. Dat heeft het OM besloten op basis van onderzoek door de Rijksrecherche.

Overledene na onwelwording

In de nacht van 17 juli 2025 werd de arrestant onwel in een cel op het hoofdbureau van de politie in Rotterdam. Nadat agenten dit opmerkten, is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later is overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de man reeds hersenletsel had en uiteindelijk is overleden aan de gevolgen van een nieuwe bloeding.

'Correct gehandeld door politie'

Daarnaast concludeert het OM dat de politie correct heeft gehandeld tijdens zijn aanhouding en detentie, en dat tijdig de juiste medische zorg is ingeroepen toen dit noodzakelijk was. 'De betrokkenen zijn over het besluit geïnformeerd', aldus het OM.