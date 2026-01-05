Wijkwinnaars Tiel horen woensdag welk bedrag ze hebben gewonnen met de PostcodeKanjer

De PostcodeKanjer is gevallen in Tiel en zorgde op nieuwjaarsdag al voor blijdschap bij bewoners van de winnende postcode 4001 SG. Daarmee is het feest voor het Betuwse dorp nog niet voorbij.

Wijkfeest voor wijkwinnaars

'Op woensdag 7 januari maakt de Postcode Loterij tijdens een wijkfeest speciaal voor winnaars uit de wijk bekend welk bedrag iedere deelnemer in de winnende wijkcode 4001 per lot ontvangt bij het maximale aantal Kanjerpunten. In de tussentijd rekent en speculeert Tiel erop los', zo meldt de Postcode Loterij maandag.

'Speculaties'

'Sinds de bekendmaking op 1 januari gonst het in de wijk van de speculaties. Wat betekent de PostcodeKanjer concreet voor iedere deelnemer die meespeelt met een lot in de winnende wijkcode 4001? Gaat het om een paar duizend euro, of misschien zelfs meer? De exacte verdeling van de tweede helft van de prijzenpot van 59,7 miljoen euro wordt op 7 januari onthuld tijdens het wijkfeest', aldus de Postcode Loterij.

''Elke euro is mooi''

Van opvragen bij het kadaster hoeveel huishoudens er binnen de wijkcode 4001 vallen tot vergelijkingen met de gemeente Geldermalsen waar de PostcodeKanjer twee jaar geleden viel. De inwoners gissen erop los: ''Ik zou het niet weten, want er spelen denk ik veel loten mee in dit postcodegebied. Misschien tussen de 2.000 tot 5.000 euro per lot?'', zegt een Tielenaar. Een ander denkt aan een bedrag rond de 8.000 euro en een derde hoopt op een bedrag boven de 10.000 euro. Margriet speelt mee met twee loten. ''Elke euro die je wint is mooi. Het maakt ons niet uit. Ik vind het al heel leuk dat de prijs hier in Tiel is gevallen.''