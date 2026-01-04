Zoektocht in Beneden-Leeuwen

Zaterdagavond is de politie in Beneden-Leeuwen met meerdere eenheden en een politiehelikopter op zoek geweest naar een man die een vrouw zou hebben mishandeld.

Het gaat om een 34-jarige man, die er na de mishandeling vandoor ging. Meerdere agenten hebben diverse buurten doorzocht. Omroep Gelderland meldt dat de politie op zeker moment de man in beeld kreeg en de achtervolging begon. De auto waarin de man zat, zou gecrasht zijn op de Van Heemstraweg in de buurt van een tankstation. De verdachte ging er daarna te voet vandoor en zou uiteindelijk aangehouden zijn. Het onderzoek loopt verder nog.

