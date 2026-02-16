Gamers enthousiast geworden voor baan bij Defensie

Meerdere gamers zijn wat Defensie betreft geschikt om een gooi te doen naar functies op het gebied van ICT, IT en cyber. Dat bleek afgelopen weekend uit het wervingsevenement Code D, de eerste editie van de Defensie Digital Experience in Nijkerk.

High end tower case

Code D speelde zich afgelopen weekend af in Nijkerk en trok rond de 60 enthousiaste gamers. Zij werden in de watten gelegd met gratis onderdak en eten. Defensie reikte ook prijzen uit, bijvoorbeeld een high end tower case, een koelende behuizing voor de pc.

Toernooien en teamopdrachten

De gamers namen deel aan toernooien en teamopdrachten als mulitplayer videogames als Valorant en League of Legends. Ook challenges kwamen ruimschoots aan bod. Daarbij voerden de deelnemers in teams opdrachten uit. Zo werd duidelijk over welke sociale vaardigheden ze beschikken, hoe slim ze communiceren en hoe ze samenwerken.

Sjouwen met munitiekisten

Verder stonden sporten, schieten en strategische activiteiten op het programma. Een krachtmeting werd bijvoorbeeld gedaan door sjouwen met munitiekisten. Het team met de snelste tijd won. Ook was er een Static hold challenge: daarbij moesten de leden achtereenvolgens zo lang mogelijk planken of de wall sit doen. Tot slot werd Blind Comms gedaan. Daarbij moet een teamlid geblinddoekt iets in elkaar schroeven, alleen op basis van portofoon-instructies.

Gamers in gesprek met militairen

Gamers konden ook in gesprek gaan met militairen die werken in ICT, IT en cybersecurity. Ze informeerden bijvoorbeeld hoe het is om te werken bij Defensie, en wat de mogelijkheden zijn als burger en militair. Sommigen reageerden enthousiast toen ze vernamen deel te kunnen nemen aan een Dienjaar of de Nationale Weerbaarheidstraining. Code D was een zogenoemde Local Area Network-party. Daarbij verbinden deelnemers hun eigen gamecomputers fysiek aan een lokaal netwerk.

Mentale weerbaarheid

Defensie combineerde tijdens het weekend digitale opdrachten met fysieke uitdagingen. Dat komt omdat ook mentale weerbaarheid van belang is voor ICT-, IT- en cybermedewerkers. Volgend jaar is er ook weer een Code D. Gezien het enthousiasme van de deelnemers hoopt Defensie dat er in 2027 meer gegadigden zijn.