Hond doodgereden op oversteekplaats in Den Helder, automobilist rijdt daarna door

De politie zoekt getuigen van een aanrijding zondagochtend waarbij een hond op een voetgangersoversteekplaats werd doodgereden. 'De bestuurder van een vermoedelijk witkleurige Citroen C3 Picasso reed door na het ongeval op de Torplaan in Den Helder', zo laat de politie weten.

Bestuurder daarna doorgereden

Het ongeval gebeurde op zondag 15 februari omstreeks 07:50 uur. De voetganger stak met zijn hond over op de Torplaan, gelegen tussen de Walvisvaardersweg en de Jan Aarensz Prinsstraat in Den Helder. Een voertuig reed hierbij de hond dood. De bestuurder stopte niet, maar verliet de locatie.

Zoektocht naar witte Citroen

Het voertuig dat de aanrijding veroorzaakte, liet enkele onderdelen achter op de plek van het incident. De politie heeft deze onderdelen veiliggesteld voor onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de stukken vermoedelijk toebehoren aan een witkleurige Citroen C3 Picasso. De identiteit van de bestuurder is nog onbekend.

Informatie delen

De politie zoekt getuigen en informatie over de bestuurder of het voertuig. 'Heb jij iets gezien of gehoord op zondagochtend 15 februari rond 07:50 uur? Beschik je over dashcambeelden of andere informatie? Bel dan 0900-8844', aldus de politie.