Motorrijder botst tegen muur in Velsen-Noord en verlaat plek

De politie heeft zondag 15 februari een motorrijder aangehouden na een eenzijdige aanrijding. 'De aanrijding gebeurde rond 13.40 uur op de Schulpweg in Velsen-Noord', zo meldt de politie zondag.

Aanhouding

De motorrijder ging onderuit en botste tegen een muur. 'De bestuurder was na het incident weggegaan van de plek. Agenten hielden de bestuurder kort daarna in de omgeving aan', aldus de politie.

Aanhouding voor vermoeden rijden onder invloed

De blaastest en de drugstest op straat waren beide positief. De motorrijder is aangehouden voor rijden onder invloed. De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. De motorrijder is op het bureau gecontroleerd door ambulancepersoneel.