Aldi doneert €250.000 aan goed doel vanwege te vage laagsteprijsclaims

Op aandringen van de Consumentenbond is ook Aldi gestopt met de ‘goedkoopste supermarkt’ claim. De discounter gebruikte deze lange tijd zonder onderbouwing of met gebruik van gedateerde informatie. Om dat recht te zetten, sprak de Consumentenbond met Aldi af dat de supermarkt €250.000 doneert aan een goed doel.

Supermarkten kunnen niet allemaal tegelijk de goedkoopste zijn. Toch adverteerden begin 2025 9 supermarktketens met een laagsteprijsclaim. Dit is verwarrend voor consumenten en tegen de regels. Bedrijven moeten een laagsteprijsclaim onderbouwen met bewijs en veel supermarkten konden dat niet. De Consumentenbond sprak de supermarkten hierop aan en 8 van de 9 ketens stopten met hun vage laagsteprijsclaims.

Verouderde onderbouwing

Alleen Aldi bleef strooien met vage prijsclaims. De supermarkt was begin 2025 de goedkoopste in de prijspeiling van de Consumentenbond én van het tv-programma Kassa. Maar Aldi gebruikte de Kassa-test het hele jaar door. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Dat klopt niet, supermarktprijzen veranderen continu. En bovendien vermeldde Aldi bij de laagte prijsclaim vaak niet op basis waarvan ze de goedkoopste zouden zijn.'

Donatie aan Voedselbanken

De Consumentenbond sommeerde Aldi eind 2025 om direct te stoppen met de vage laagsteprijsclaims. Aldi erkende dat het steken had laten vallen, schrapte de bewuste claims en beloofde beterschap. Molenaar: 'Daar zijn we blij mee, maar Aldi heeft met dit soort claims consumenten wel te lang op het verkeerde been gezet. Om het geschil netjes af te ronden, doneert Aldi nu €250.000 aan de Voedselbanken. Dat vinden wij een passende oplossing en daarmee is deze zaak voor ons afgesloten.'