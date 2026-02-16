Man aangehouden voor computervredebreuk na vergissing politie

De politie heeft donderdagavond rond 19:00 uur aan de Prinses Beatrixstraat in Ridderkerk een 40-jarige man uit Ridderkerk aangehouden voor computervredebreuk. Deze man had door een vergissing van de politie onbedoeld toegang gekregen tot vertrouwelijke politiedocumenten. Toen deze man gevorderd werd hier afstand van te doen, gaf de man hier geen gehoor aan. Hij gaf aan hier pas gehoor aan te geven als hij hier iets voor terug zou krijgen. Daarom is besloten de man aan te houden, zijn woning te doorzoeken en de vertrouwelijke bestanden weer veilig te stellen om mogelijke verspreiding te voorkomen. De politie heeft melding gemaakt van het datalek en doet onderzoek.

In verband met een ander lopend onderzoek bij de recherche nam de verdachte op donderdag 12 februari contact op met de politie, omdat hij beelden in bezit had die mogelijk relevant zijn voor dat onderzoek. De agent die contact had met de man, besloot een link te sturen waarmee de man de beelden kon uploaden. Door een vergissing werd niet een uploadlink, maar een downloadlink gedeeld, waardoor de man de mogelijkheid had om vertrouwelijke politiedocumenten te downloaden.

De man besloot de bestanden te downloaden. De politie vertelde de man hiermee te stoppen en de bestanden te verwijderen. De man gaf aan pas te stoppen en afstand ervan te doen als hij 'er iets voor terug zou krijgen’. Daarom heeft de politie besloten de man aan te houden en zijn gegevensdragers in beslag te nemen om de bestanden weer veilig te stellen en verspreiding te voorkomen.

De politie heeft geen aanwijzing om aan te nemen dat de bestanden verder verspreid zijn. Het protocol rondom een datalek wordt gevolgd. De politie doet verder onderzoek.