Marineschip Johan de Witt neemt deel aan NAVO-oefening Cold Response

Het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt is maandagmiddag de haven van Den Helder uitgevaren. 'Het schip is op weg naar Noord-Noorwegen voor deelname aan Cold Response. Aan deze grootschalige NAVO-oefening onder arctische omstandigheden nemen ongeveer 25.000 militairen deel. Zij komen uit 14 landen, waaronder de VS', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Artic Sentry

'De oefening valt onder de verzamelnaam Artic Sentry en speelt zich af op land en in de wateren rondom Noorwegen en Finland. Met Artic Sentry vergroot de NAVO haar aanwezigheid in het gehele Arctisch gebied. Het bondgenootschap onderstreept daarmee het strategische belang ervan. De presentie van de alliantie in het Hoge Noorden heeft als doel Rusland af te schrikken en er de kracht en eenheid van het NAVO-bondgenootschap te tonen. Dit ook vanwege de toenemende Chinese belangstelling voor het gebied', aldus het ministerie.

NAVO

De NAVO maakte onlangs bekend dat oefeningen aan de noordflank van het bondgenootschap daarom deel uitmaken van Artic Sentry. Dat geldt dus ook voor Cold Response.

Nederlandse eenheden

Aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt zitten eenheden van het Korps Mariniers plus 2 NH90 maritieme gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando. Ook de Maritime Battle Staff neemt deel aan Cold Response. De operationele staf voor maritieme commandovoering traint de laatste stap in het traject naar de inzet voor de Allied Reaction Force. Dat is een snel inzetbare groep maritieme eenheden waar NAVO-landen een beroep op kunnen doen. Cold Response begint op 9 maart en duurt tot 20 maart.