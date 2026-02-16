Aircomarkt bereikt recordhoogte door klimaatverandering: wat betekent dit voor Nederlandse huishoudens?

Aircomarkt groeit explosief door klimaatverandering. Ontdek welke merken het best presteren en waar je op moet letten bij aankoop in 2026.

Ongekende groei verwacht in 2026

De Nederlandse airconditioning-markt kent in 2026 een ongekende groei. Onderzoekers van Dutch New Energy verwachten dat er dit jaar maar liefst 306.000 airco's worden verkocht, een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze recordverkoop van onder andere de beste airco merken is geen toeval: klimaatverandering zorgt voor steeds warmere en langere zomers, waardoor airconditioning van luxe naar noodzaak verschuift voor veel Nederlandse huishouden.

Recordgroei airco-verkoop in Nederland

De cijfers liegen er niet om. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er in 2024 al 268.000 lucht-lucht warmtepompen verkocht, en met de verwachte 306.000 verkopen in 2026 bereikt Nederland een nieuw verkooprecord. Dit betekent dat er inmiddels ongeveer 2,2 miljoen airconditioners in Nederlandse woningen hangen.

De grootste groeispurt vond plaats in 2020, toen de verkoop verdubbelde door voorjaarshittegolven tijdens de coronaperiode. De trend bleef doorzetten: in 2025 zorgde een hittegolf van 29 juni tot en met 2 juli voor opnieuw verhoogde verkoopcijfers. Door klimaatverandering neemt het aantal hittegolven structureel toe, waarbij Nederland volgens het KNMI minimaal vijf opeenvolgende zomerse dagen beleeft met minstens drie tropische dagen boven de 30 graden.

Ook economische factoren spelen mee. De afschaffing van de salderingsregeling moedigt huishoudens met zonnepanelen aan om zelf opgewekte elektriciteit direct te gebruiken. Een airco die ook kan verwarmen past perfect in die strategie, wat de populariteit verder aanjaagt.

Gezondheidsrisico's van toenemende hitte

Extreme hitte brengt aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee, vooral voor kwetsbare groepen. Onderzoek van Erasmus MC toont aan dat de toenemende temperaturen in Nederland leiden tot meer vroeggeboortes. In de zomer van 2023 waren er meer dan 30 dagen met een gemiddelde temperatuur boven de 20 graden, wat mogelijk tot minstens 500 extra vroeggeboortes leidde.

Tijdens de hittegolf van 2006 werden extra sterfgevallen geregistreerd door het Urban Heat Island-effect, waarbij bebouwing warmte vasthoudt en steden significant warmer worden dan het omringende platteland. Kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken, zwangere vrouwen en mensen met overgewicht lopen extra risico op uitdroging en oververhitting.

Een goed functionerende airco is daarom meer dan comfort: het is een preventieve gezondheidsmaatregel die het risico op hittestress, uitputting en ernstigere gezondheidsproblemen verkleint.

Wat houdt het kiezen van een airco in?

De keuze voor een airconditioner hangt af van meerdere factoren. Allereerst zijn er verschillende systemen beschikbaar. Een single-split airco bestaat uit één binnen- en één buitenunit en is ideaal voor het koelen van één ruimte, zoals een slaapkamer. Prijzen voor een single-split inclusief installatie liggen tussen de 1.250 en 2.000 euro.

Voor wie meerdere kamers wil koelen, biedt een multi-split systeem uitkomst. Hierbij worden meerdere binnenunits aangesloten op één buitenunit. De kosten hiervoor beginnen rond de 2.250 euro. Mobiele airco's zijn goedkoper, vanaf 400 euro, maar hebben beperkt koelvermogen en zijn minder energiezuinig.

Bij de aanschaf zijn drie factoren cruciaal: energie-efficiëntie, geluidsniveau en koelvermogen. Airco's met energielabel A++ of A+++ verbruiken gemiddeld slechts 1 kWh per uur, wat neerkomt op ongeveer 50 cent per uur bij huidige energieprijzen. Het geluidsniveau van moderne modellen varieert tussen 19 en 25 decibel, vergelijkbaar met gefluister. Voor het koelvermogen geldt de vuistregel: 30 tot 50 watt per vierkante meter, afhankelijk van isolatie en zonlicht.

Een vergelijking van beste airco merken helpt bij het maken van de juiste keuze op basis van efficiëntie, stilte en gebruiksgemak.

Opkomende merken in de Nederlandse markt

Naast gevestigde namen zoals Daikin, Mitsubishi en LG, wint ook het merk Gree terrein in Nederland. Gree Electric Appliances is met 55 miljoen geproduceerde apparaten per jaar wereldwijd een grootmacht op het gebied van klimaatbeheersing. Het bedrijf produceert in hun fabrieken zelfs één op de drie airco's wereldwijd, ook voor andere merken.

De Gree-modellen onderscheiden zich door hun goede prijs-kwaliteitverhouding. Waar een Daikin airco al snel tussen de 950 en 2.500 euro kost, beginnen Gree-modellen vanaf 700 euro. Toch leveren ze solide prestaties met energielabels A++ of A+++, geluidsniveaus vanaf 18 decibel en moderne functies zoals wifi-bediening via app.

Populaire Gree-series zoals de Fairy, Clivia, G-Tech en Soyal bieden capaciteiten tussen de 2,5 en 3,5 kW, voldoende voor gemiddelde woonruimtes. De Gree Clivia bijvoorbeeld kost rond de 750 euro voor een 2,5 kW model en biedt zowel koel- als verwarmingsfunctie met een modern design. Een uitgebreide Gree airco review biedt meer inzicht in de verschillende modellen en hun specifieke prestaties.

Praktische overwegingen voor 2026

De beste tijd om een airco te kopen is buiten het hoogseizoen, in de herfst of winter. Installateurs hebben dan meer capaciteit en tarieven liggen tot 25 procent lager dan tijdens hittegolven. Wie toch in het voorjaar aanschaft, doet er verstandig aan vroeg te bestellen om lange wachttijden te vermijden.

De Nederlandse overheid stimuleert duurzame klimaatbeheersing via de ISDE-subsidie. Voor lucht-lucht warmtepompen die zowel koelen als verwarmen kan binnen 12 maanden na installatie subsidie worden aangevraagd via RVO.nl. Dit maakt de investering aantrekkelijker, vooral gecombineerd met zonnepanelen.

Steeds meer Nederlanders koppelen hun airco aan zonnepanelen. Moderne airconditioners werken niet alleen als koelsysteem, maar ook als efficiënte verwarmingsoplossing tot temperaturen van -10 tot -15 graden. Dit maakt ze geschikt voor jaarrond gebruik en verlaagt de gasrekening aanzienlijk.

Vergelijk altijd meerdere offertes van gecertificeerde installateurs. Prijsverschillen kunnen oplopen tot 25 procent, terwijl de kwaliteit van installatie bepalend is voor prestaties en levensduur.

Conclusie

De Nederlandse aircomarkt bereikt in 2026 een recordhoogte die rechtstreeks samenhangt met klimaatverandering en toenemende gezondheidsbewustwording. Airconditioning evolueert van luxeartikel naar essentiële voorziening voor comfort en welzijn tijdens steeds extremere zomers.

Een weloverwogen keuze vereist aandacht voor energie-efficiëntie, geluidsniveau en het juiste type systeem voor de woonsituatie. Of het nu gaat om gevestigde topmerken of opkomende alternatieven met een sterke prijs-kwaliteitverhouding: onderzoek, vergelijk en investeer in een installateur die garandeert dat het systeem optimaal functioneert. De investering betaalt zich niet alleen terug in comfort, maar ook in gezondheid en energiebesparing op de lange termijn.