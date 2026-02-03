Bevolking groeit het sterkst in Flevoland en de Gelderse Vallei

In 2025 groeide de bevolking het sterkst in Flevoland en in een aantal gemeenten in de Gelderse Vallei.

In veel steden blijft de groei achter bij het landelijke gemiddelde. In 70 procent van de gemeenten overlijden meer mensen dan er baby’s worden geboren. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er kwamen in 2025 ruim 87 duizend inwoners bij, maar de bevolking groeit niet in alle gemeenten. In 277 gemeenten groeit het aantal inwoners, in 65 gemeenten (19 procent) daalt het. In 2024 steeg het aantal inwoners nog in 285 gemeenten.

Net als in de voorgaande jaren groeit de bevolking van Flevoland het sterkst, met ruim 14 mensen per duizend inwoners. De grootste groei is in de gemeente Noordoostpolder (24 per duizend), maar ook Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk en Dronten groeien relatief hard (11 tot 13 per duizend).

Na Flevoland groeit de bevolking het sterkst in Noord-Holland, Gelderland en Overijssel (6 per duizend). Groningen is de enige provincie waar het aantal inwoners daalt. Dit komt deels doordat daar meer mensen overlijden dan er worden geboren. Ook het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft invloed op de bevolkingsontwikkeling in Groningen: veel statushouders schrijven zich tijdelijk in bij de gemeente Westerwolde en verhuizen later naar andere gemeenten. In 2025 vertrokken er meer mensen uit Westerwolde dan er kwamen (immigratie), terwijl dit in 2024 nog andersom was.

In Fryslân, Limburg, Drenthe en Zeeland blijft de bevolkingsgroei onder de 4 per duizend inwoners. In Zeeland neemt de groei de laatste jaren wel toe, vooral door verhuizingen uit andere Nederlandse provincies.