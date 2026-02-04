Ook Belastingdienst draagt bij aan weerbaarheid Nederland

De Belastingdienst geeft zijn ongeveer 27.000 medewerkers ruim baan om reservist te worden. De overheidsorganisatie wil bijdragen aan de nationale veiligheid, weerbaarheid en veerkracht van de rechtsstaat. Daarom hebben de Belastingdienst en Defensie gisteren een convenant gesloten.

Voor reservisten die bij de Belastingdienst werken, geldt een aantal voordelen. Zo krijgen ze betaald verlof tijdens het volgen van de opleiding bij Defensie. De Belastingdienst geeft reservisten verder altijd vrijaf als ze worden ingezet.

Crisisbeheersing

De Belastingdienst ziet met de reservistendeal ook voordelen voor de eigen organisatie. Medewerkers doen ervaring op met opereren onder druk, werken in multidisciplinaire teams en doen aan crisisbeheersing. Ze doen bovendien in complexe omstandigheden leiderschapservaring op.

Defensie heeft inmiddels afspraken met meerdere bedrijven die reservisten willen leveren. Zo werden al overeenkomsten gesloten met ABP, Accenture, Atos, Heijmans, KPMG, Nationale Nederlanden, Rabobank en Randstad.