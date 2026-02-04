NVWA waarschuwt voor gevaarlijke stof in libido verhogend middel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het middel Percita vital plus. 'Het wordt onder andere op de website powervital.eu aangeboden als voedingssupplement voor een beter seksleven. In het laboratorium is vastgesteld dat dit middel de stof sildenafil bevat. Sildenafil is verboden in voedingssupplementen en brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De NVWA adviseert om deze pillen niet te kopen en niet te gebruiken', zo meldt de NVWA woensdag.

'Beter seksleven'

Het middel wordt aangeprezen als natuurlijk, met veilige en effectieve ingrediënten om het libido te verhogen. 'Het schadelijke ingrediënt is bewust weggelaten op het etiket. De stof sildenafil is alleen toegestaan in toegelaten geneesmiddelen die worden voorgeschreven door een arts', aldus de NVWA.

Bijwerkingen zoals pijn op de borst

Deze geneesmiddelen mogen alleen onder medisch toezicht worden gebruikt vanwege het risico op bijwerkingen en aandoeningen. Mogelijke bijwerkingen zijn: pijn op de borst, hoofdpijn, maagklachten, spierpijn, duizeligheid of wazig zien. In combinatie met bepaalde geneesmiddelen voor hartpatiënten kan deze stof zorgen voor een gevaarlijk lage bloeddruk.

Bijwerkingen melden bij Lareb

Wie het middel heeft gebruikt en bijwerkingen ervaart, moet een arts raadplegen. Bijwerkingen van deze producten kunnen ook gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

'Meld verkopers'

De NVWA raadt consumenten sterk af om dit soort middelen via internet of sociale media te kopen. Vaak worden zulke producten verkocht op websites buiten Nederland, waardoor de NVWA daar geen toezicht op kan houden. Wie dergelijke producten nog aantreft op de Nederlandse markt wordt gevraagd dit bij de NVWA te melden.