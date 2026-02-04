Twaalf jaar cel geëist in spionagezaak Marokko

In de meest omvangrijke spionagezaak ooit in Nederland eist het OM een gevangenisstraf van 12 jaar. De verdachte, een 66-jarige man uit Rotterdam, werkte jarenlang als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij wordt verdacht van het bezitten en naar buiten brengen van een gigantische hoeveelheid staatsgeheime informatie. Volgens het Openbaar Ministerie lekte hij deze informatie naar de Marokkaanse geheime dienst, en bracht hij ons land daarmee ernstige schade toe.

Ernstige schade aan vitaal staatsbelang

Over de aard van de aan Marokko doorgespeelde geheimen kan het OM alleen zeggen dat het om verschillende gradaties van rubricering gaat. De inhoud kent de Rijkrecherche en het OM niet. De Landelijk Officier Terrorismebestrijding en Inlichtingendiensten, die namens het OM gemachtigd is om de informatie in te zien, bevestigt de geheime aard van de documenten. De AIVD zegt dat openbaarmaking van zo’n bericht zicht geeft op een actueel kennisbeeld en daarmee ernstige schade toebrengt aan de vitale belangen van de Staat.

Strafmaat

Dat juist een gewaardeerde en vertrouwde rijksambtenaar de meest precaire informatie van ons land aan het buitenland zou hebben gelekt vindt het OM zeer kwalijk. De zaak is in omvang en duur ongekend. Daarom is een langdurige gevangenisstraf op z’n plaats, aldus de officieren van het Landelijk Parket. De rechtszaak gaat vrijdag verder met het pleidooi van de verdediging.