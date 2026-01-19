Minderjarigen aangehouden voor openlijke geweldpleging

Na een vechtpartij zaterdag 17 januari op het Stadhuisplein in Almere hielden agenten, mede op basis van camerabeelden, meerdere minderjarigen (13-14) aan op verdenking van openlijke geweldpleging.

Die zaterdag 17 januari kort voor 18.00 uur zagen beheerders van het cameratoezicht dat er op het Stadhuisplein een conflict ontstond waarbij een grote groep jongeren betrokken was. Daarbij zagen zij dat een 14-jarige jongen in het tumult op de grond terecht kwam, en vervolgens meerdere malen tegen het hoofd werd geschopt. Kort hierop spatte de groep uiteen en renden de jongeren in verschillende richtingen weg. Agenten konden direct enkele jongeren aanhouden. Na verder rechercheonderzoek hield de politie zondag nog enkele jongeren aan. Het slachtoffer raakte bij het incident lichtgewond.

Enkele verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Het onderzoek richt zich op welke verdachten verantwoordelijk zijn voor het geweld én het schoppen tegen de 14-jarige jongen.