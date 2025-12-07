zondag, 7. december 2025 - 17:21 Update: 07-12-2025 17:25
Dode op balkon aangetroffen van flat in Almere, verdachte aangehouden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Almere
Zondagochtend is op een balkon van een flatwoning in Almere een overleden persoon gevonden. In het flatgebouw heeft de politie een verdachte aangehouden, zo meldt Omroep Flevoland zondag.
Onderzoek politie
De politie startte na de vondst een onderzoek waarbij een verdachte werd aangehouden en meegenomen voor verhoor op het politiebureau. Verder is er een sporenonderzoek gedaan om de precieze toedracht te kunnen achterhalen.