F-35's oefenen voor het eerst vanaf Schiphol

Op dinsdag 27 en woensdag 28 januari oefent de luchtmacht overdag met vier F-35-gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig vanaf Schiphol. Dit meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Militaire vliegbewegingen vanaf civiele luchthaven

'De luchtmacht oefent dan hoe zij militaire vliegbewegingen veilig en verantwoord kunnen uitvoeren vanaf een civiele luchthaven. Deze oefening is belangrijk om voorbereid te zijn op een mogelijke crisis of oorlog', aldus het ministerie.

Geluid

Tijdens de oefening kan in de omgeving het geluid van de vliegbewegingen merkbaar zijn. Na vertrek vliegen de toestellen door naar oefengebieden van Defensie.