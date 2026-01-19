Acht aanhoudingen na ongeregeldheden in Den Haag

De politie heeft acht mensen aangehouden nadat het zondagavond 18 januari korte tijd onrustig is geweest rondom de Vaillantlaan en de Hoefkade. Een grote groep personen had zich op straat verzameld na de finale van de Afrika Cup. Nadat er met zwaar vuurwerk gegooid werd naar agenten en omstanders is de Mobiele Eenheid ingezet om de orde te herstellen.

Rond 23.00 uur verzamelden verschillende groepen zich op de hoeken van de kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade. Agenten en omstanders werden bekogeld met zwaar vuurwerk, waarop de ME is ingezet en zijn er meerdere charges uitgevoerd. Op sommige plekken heeft de politie geweld moeten gebruiken om de orde te herstellen.

Acht aanhoudingen

In totaal heeft de politie in de omgeving van de Vaillantlaan acht mensen aangehouden. Drie personen voor openlijke geweldpleging, twee personen voor belediging, nog eens twee personen voor het bezit van vuurwerk en een persoon voor het verstoren van de openbare orde.