Onderzoek naar brandstichting woning Stadskanaal

Bewoners van een woning aan de Gelderselaan ontsnappen in de nacht van 18 op 19 januari ternauwernood aan een verwoestende brand. De politie is direct een onderzoek gestart. Op basis van de eerste bevindingen in dat onderzoek gaan de politie ervanuit dat er sprake is van brandstichting. Ze komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben of iets hebben gezien of gehoord.

Woning verwoest, bewoners met schrik vrij

De bewoners van de woning lagen te slapen toen zij rond 03:00 uur wakker werden van een geluid. Al snel ontdekten ze dat er brand was op de benedenverdieping. Zij wisten het huis gelukkig ongedeerd te verlaten. Omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd, zijn ze nagekeken door ambulancepersoneel. Omliggende woningen zijn vanwege de uitslaande brand ontruimd. Omstreeks 05:30 uur had de brandweer de brand onder controle. De woning is door de brand verwoest.

Brandstichting

Mogelijk is de brand ontstaan door een explosie. De politie is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Er is gesproken met de bewoner en agenten hebben meerdere buurtbewoners gesprokken. Ook zijn camerabeelden bekeken. In de ochtend is sporenonderzoek verricht. Het onderzoek is volop gaande. Er is nog niemand aangehouden