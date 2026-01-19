F-35’s trainen om grondgebied bij duisternis te verdedigen

F-35’s vliegen vanaf vandaag tot en met donderdag de 22ste vanaf de vliegbases Leeuwarden en Volkel tijdens het donker. 'De gevechtsvliegers trainen om het NAVO-verdragsgebied ook bij duisternis te kunnen beschermen. Dat gebeurt nogmaals van maandag 2 tot en met donderdag 5 februari', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Militaire vlieggebieden

Beide weken vliegen de toestellen tot uiterlijk 23.00 uur, behalve op vrijdag. Dan zijn er alleen overdag vluchten. 'De trainingen spelen zich veelal boven zee af, maar ook operaties boven land moeten de vliegers goed in de vingers krijgen. Daarvoor gebruiken ze de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant het meest', aldus het ministerie.

Duisternis

Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers en grondpersoneel, optimaal voor te bereiden op hun taak, wereldwijd. Bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen overigens het hele jaar door in de avonduren.