Wintersport - veel wind en grotendeels zonnig en droog

Zonnige condities, maar ook veel wind in de Alpen. Tegen het einde van de week valt regionaal weer sneeuw. Daarnaast ook een blik op het grote lawinegevaar en het weer op de Weissensee. Dit meldt Weeronline.

Op maandag is het bewolkt langs de zuidkant van de Alpen. In het noordwesten van Italië valt een beetje sneeuw. Meer dan enkele centimeters wordt niet verwacht. Elders is het grotendeels zonnig, maar staat in de bergen ook een matige Föhnwind uit het zuiden. Op de bergtoppen zorgt dit voor windstoten tot 75 kilometer per uur. Verder naar het oosten rondom Karinthië en Salzburg komen windstoten tot 90 kilometer per uur voor.

Ook qua temperatuur is er een tweedeling in de Alpen. Zo ligt de vorstgrens aan de zuidkant rond de 1000 meter, maar in het noorden en de Franse Alpen tussen de 2000 en 2500 meter. In de lager gelegen dalen wordt het 3 tot 5 graden. Daar waar de föhnwind invloed heeft tot in het dal, daar kan het kwik oplopen naar 7 tot 9 graden. Tijdens de nachten komt lichte vorst voor.

Op dinsdag en woensdag is het weerbeeld grotendeels hetzelfde in de Alpen. Wel gaat de wind op woensdag tijdelijk wat liggen en komt ook in de zuidelijke helft meer ruimte voor de zon.

Sneeuw in Franse Alpen en Noord-Italië

Vanaf donderdag schuift een neerslagzone vanuit het westen richting de Franse Alpen en vrijdag langs het noorden van Italië. Met name in de Franse Alpen kan dan tot en met zaterdag al 20 tot 40 centimeter sneeuw vallen. In Noord-Italië valt een stuk minder: 10 tot 20 centimeter. Ook in het weekend blijven neerslagzones vanuit het westen richting de Alpen trekken. Vooral in de Franse Alpen en langs de zuidkant valt dan weer sneeuw. Hoe verder naar het oosten en noorden, hoe minder neerslag er valt. Ook trekt de wind vanaf donderdag weer aan in de bergen.

Groot risico op lawines

In het hooggebergte is het ook oppassen voor lawines. Na de vele sneeuwval langs de noordkant, maar ook de sneeuwarme periode in december, is in veel regio’s lawinegevaar 3 (op een schaal van 5) afgegeven. Op de grens van Italië en Frankrijk zelfs niveau 4. Alleen al in Zwitserland zijn, naast de spontane lawines, dit weekend zo’n 100 lawines door personen veroorzaakt. Meestal in open terein (ver) buiten de afgezette pistes. Helaas soms ook met fatale afloop. Met de sterke wind de komende dagen is het verstandig elke dag even de lokale lawine informatie te checken. Wil je meer weten over hoe lawines onstaan en welke rol het weer speelt? Daar schreven we dit speciale artikel over: https://www.weeronline.nl/nieuws/door-deze-weersomstandigheden-ontstaan…

Weissensee: zonnig, droog en koude nachten

Deze week is onder andere de alternatieve Elfstedentocht en het NK op de Oostenrijkse Weissensee. Het meer is niet volledig dichtgevroren en schaatsen kan alleen op de ‘kleine lus’ van zo’n 4.4 kilometer lang. Toch zijn de condities voor schaatsen deze week goed. In de nachten vriest het tot -10 graden en overdag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Daarnaast is het overwegend zonnig en is er dankzij de beschutte ligging relatief weinig wind. Vooral op zaterdag is er kans op een paar centimeter sneeuw.

Sauerland: zonnig licht winters weer

Net als in eigen land is het in de middelgebergtes zonnig en waait een zuidelijke wind. In de nachten vriest het komende week licht en overdag komt het kwik enkele graden boven het vriespunt uit. In de loop van de week wordt het wel steeds wat kouder waarbij het overdag op de toppen licht blijft vriezen. Voor volgende week is vooral de vraag: weet de écht koude lucht onze regio te bereiken of niet? Zo ja, dan zullen de temperaturen flink gaan dalen.