Twee aanhoudingen na geweld tegen politieagenten in Aalsmeer

Twee agenten krijgen het zwaar te verduren wanneer zij een slingerende fietser zonder verlichting willen bekeuren. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 januari 2026 worden de agenten mishandeld en bedreigd op de Oosteinderweg in Aalsmeer. Beide raken hierbij gewond. Een 18-jarige jongen uit de gemeente Aalsmeer wordt direct aangehouden. De volgende ochtend wordt een tweede verdachte in deze zaak, een 18-jarige jongen uit de gemeente Haarlemmermeer, aangehouden.

Op zondag rond 03.45 uur zien agenten een fietser zonder verlichting midden op de rijbaan (waar de fietser op het naastgelegen fietspad hoort) van de Oosteinderweg slingeren. Ze zetten de jongen, die deel uitmaakt van een groep, aan de kant. Als de jongen een bekeuring krijgt slaat de sfeer om en worden de agenten ingesloten door de groep. Hierbij wordt één agent vol in zijn gezicht geslagen en de ander naar de grond gewerkt. Ook worden ze door diverse personen uit de groep bedreigd. De agenten roepen assistentie van andere collega’s in. Ze krijgen de situatie weer onder controle met behulp andere collega’s, de uitschuifbare wapenstok en het stroomstootwapen.

Aanhoudingen

Een 18-jarige jongen uit de gemeente Aalsmeer kan direct worden aangehouden. Andere verdachten weten te ontkomen. De agenten doen vervolgens aangifte en de recherche start een onderzoek. Op maandag 19 januari kan een tweede verdachte in deze zaak, een 18-jarige jongen uit de gemeente Haarlemmermeer, worden aangehouden. De aangehouden jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.