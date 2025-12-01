Zwaargewonde bij brand in woning Almere, politie gaat uit van opzet

Een 49-jarige man raakte zondag 30 november om 02.15 uur zwaargewond bij een brand in een woning aan de Swingstraat in Almere. 'We gaan uit van opzet en zijn direct een groot onderzoek gestart en zijn daarbij op zoek naar getuigen en of camerabeelden', zo meldt de politie.

Brand

Die zondagochtend omstreeks 02.15 uur kregen de hulpdiensten meerdere meldingen van een brand en of explosie in een woning aan de Swingstraat. Toen de politie en andere hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat in de woning brand was ontstaan.

Ernstig gewond

'Daarbij raakte een 49-jarige man ernstig gewond, hij is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De brandweer kon voorkomen dat de brand verder uitsloeg naar nabijgelegen woningen', aldus de politie. De bewoners van die woningen moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar zij konden later weer naar hun woningen terugkeren. Meerdere specialistische diensten van de politie kwamen ter plaatse en stelden een nader onderzoek in. Dat onderzoek zal ook vandaag nog verder gaan.

'Impact brand is groot'

Burgemeester Hein van der Loo reageert op de gebeurtenissen van vannacht: “De impact van deze brand is groot. We moeten een ernstig gewonde inwoner betreuren. Politie doet er met zorgvuldig onderzoek alles aan om te achterhalen wat er is gebeurd. Ik heb mij vanmiddag in de driehoek met politie en Openbaar Ministerie laten adviseren en zal vandaag nog maatregelen nemen om de buurt veilig te houden.”