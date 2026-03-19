Werkloosheid in februari 4,1 procent

In februari waren er 416 duizend werklozen. 'Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 3 duizend per maand. Hiermee was 4,1 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos', zo meldt het CBS donderdag.

Toename mensen met betaald werk

Ook het aantal mensen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 1 duizend per maand. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 205 duizend lopende WW-uitkeringen.

Beroepsbevolking

Naast de 416 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking (niet-beroepsbevolking) nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand af.

UWV: Lichte afname in aantal WW-uitkeringen

Eind februari telde UWV 205,5 duizend WW-uitkeringen. Daarmee is het aantal uitkeringen iets kleiner dan in de vorige maand (-0,1 procent). Er kwamen in februari 22,2 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 22,4 duizend uitkeringen beëindigd. Hiermee bleef het totale aantal WW-uitkeringen net als in januari 2026 boven de 200 duizend.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen was eind februari 2026 in bijna alle 35 arbeidsmarktregio's hoger dan in februari 2025. Alleen in de regio's Groningen (-1,7 procent) en Drenthe (-2,8 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar. In 13 van de 35 regio's is de stijging groter dan 10 procent. Vergeleken met februari 2025 steeg het aantal WW-uitkeringen het sterkst in de regio’s Zuid Holland Centraal (+18,0 procent), Haaglanden (+16,6 procent) en Gorinchem (+16,2 procent).

Instroom in werkloosheid groter dan uitstroom

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Door twee van deze stromen daalt de werkloosheid. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden (146 duizend). De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt, en dus de beroepsbevolking, verlaten (102 duizend). In totaal waren er in februari 248 duizend mensen niet meer werkloos die dat drie maanden eerder nog wel waren.

Instroom en uitstroom

Er zijn ook twee stromen waardoor de werkloosheid stijgt. Dit zijn werkenden die hun baan verliezen (121 duizend) en mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt, maar nu op zoek zijn naar werk (136 duizend). Als ze niet meteen werk vinden, worden ze onderdeel van de werkloze beroepsbevolking. Hierdoor waren er in februari 257 duizend personen werkloos die dat drie maanden eerder nog niet waren. Zowel de instroom in werkloosheid als de uitstroom ligt hoger dan een jaar geleden.