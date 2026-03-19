Zr.Ms. Karel Doorman 11 maanden uit de vaart vanwege onderhoud

Het logistiek- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman is vertrokken naar Vlissingen voor een grote onderhoudsperiode. 'Het schip wordt daar ongeveer 11 maanden in een dok van Damen geplaatst. In die tijd ondergaat het logistieke ondersteuningsschip een uitgebreide technische onderhoudsbeurt en enkele aanpassingen', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Reguliere grote onderhoudsbeurt

Tijdens de reguliere grote onderhoudsbeurt worden systemen gecontroleerd, onderdelen vervangen en waar nodig verbeteringen doorgevoerd. Zo blijft het schip technisch betrouwbaar en toekomstbestendig. In het dok in Vlissingen werken specialisten van Damen en Defensie de komende maanden samen aan het onderhoud en de geplande modificaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zelfverdedigingsmiddelen en aanpassingen aan sensoren en kranen. Met het onderhoud blijft Zr.Ms. Karel Doorman inzetbaar voor de belangrijke rol binnen de vloot.

Taken Zr.Ms. Karel Doorman

Het schip ondersteunt marineschepen op zee met brandstof, munitie en andere voorraden. Het kan grote hoeveelheden materieel, voertuigen en personeel vervoeren. Ook fungeert het als drijvende basis voor helikopteroperaties en medische ondersteuning.

Wereldwijde inzet voor NAVO-operaties

Defensie zet het logistieke ondersteuningsschip wereldwijd in voor NAVO-operaties, internationale missies en humanitaire hulp. Zo was het schip de afgelopen jaren onder meer actief in internationale maritieme verbanden en bij operaties om de veiligheid van de scheepvaart te beschermen. Dankzij het onderhoud kan Zr.Ms. Karel Doorman deze taken ook de komende jaren blijven uitvoeren.