Nieuw fonds Coöperatief Wonen gaat zorgen voor financiering wooncoöperaties

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) start dit jaar met een fonds voor coöperatief wonen, in samenwerking met banken. 'Uiterlijk eind 2026 kunnen coöperatieve wooninitiatieven een financieringsaanvraag doen bij het Fonds Coöperatief Wonen', zo meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maandag.

'Coöperatief wonen versterken'

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening informeert vandaag de Tweede Kamer over haar aanpak om coöperatief wonen te stimuleren. Aanvullend op het fonds zet de minister in op meer locaties, betere ondersteuning en duidelijke informatie, om coöperatief wonen te versterken als volwaardig alternatief op de woningmarkt.

'Coöperatief wonen draagt bij aan betaalbaar wonen'

Minister Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “Wooncoöperaties en andere vormen van coöperatief wonen bieden mensen kansen om samen met andere bewoners een gemeenschappelijke woonwens te realiseren. Daarbij worden niet alleen betaalbare woningen gerealiseerd, maar ontstaan ook sterke en betrokken gemeenschappen. Coöperatief wonen draagt bij aan betaalbaar wonen, leefbaarheid van wijken en de zorg voor elkaar. Met deze aanpak moeten deze initiatieven eenvoudiger van de grond komen.”

Toegang tot financiering

In oktober 2025 is € 60,6 miljoen toegekend aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor de oprichting van het Fonds Coöperatief Wonen. SVn is gekozen op basis van een subsidietender die in februari 2025 is uitgezet. Onder meer wooncoöperaties, woonverenigingen en coöperatieve initiatieven in Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen bij het fonds terecht voor financiering. Om initiatieven te helpen om de weg te vinden naar het fonds heeft online platform Crowdbuilding subsidie ontvangen voor het opzetten van een financieringsloket.