Boete van 50.000 euro na dodelijk arbeidsongeval door val van laadklep

Een logistiek bedrijf uit Amsterdam heeft van het Openbaar Ministerie (OM) een geldboete van 50.000 euro gekregen wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. 'Het OM legt deze boete op via een strafbeschikking naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval op 20 december 2024. Bij dit incident kwam een medewerker om het leven na een val van een laadklep', zo meldt het OM maandag.

Strafbeschikking

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) blijkt dat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. De risico’s van het werken met een laadklep waren onvoldoende in kaart gebracht en medewerkers waren onvoldoende geïnformeerd over deze risico’s.

Maatregelen getroffen

Het OM acht een strafbeschikking van 50.000 euro in deze zaak passend. Het bedrijf heeft de aansprakelijkheid aanvaard en inmiddels maatregelen getroffen om de werkplekken veiliger te maken en herhaling van dergelijke ongevallen te voorkomen.

Belang van veiligheid

Het OM constateert in algemene zin dat bij werkzaamheden die routinematig worden uitgevoerd en eenvoudig lijken, maar wel risico’s met zich meebrengen, de gevaren soms uit het oog worden verloren. Bij dergelijke dagelijkse werkzaamheden vinden regelmatig ongevallen plaats, waarbij slachtoffers ernstig letsel oplopen of zelfs overlijden.

Toezicht houden op juiste uitvoer beleid

Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Zij moeten niet alleen beleid voeren, maar er ook op toezien dat dit beleid daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Dit geldt voor alle werkzaamheden die risico’s met zich meebrengen, ook wanneer deze routinematig worden uitgevoerd.