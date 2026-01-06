Sneeuw gooit roet in het eten, Wijkfeest PostcodeKanjer Tiel geannuleerd

Het wijkfeest van de Postcode Loterij in Tiel gaat woensdag 7 januari niet door. Dat heeft de Postcode Loterij vanwege de verwachte weersomstandigheden besloten.

Buitenfeest

Traditiegetrouw organiseert de loterij na de bekendmaking van de PostcodeKanjer voor de winnaars in de winnende wijk een groot buitenfeest. Hier wordt bekendgemaakt welk bedrag iedere deelnemer die meespeelt met de winnende wijkcode per lot ontvangt bij het maximale aantal Kanjerpunten. Het aanhoudende winterweer zorgt ervoor dat dit feest niet door kan gaan.

Online bekendmaking op woensdag 7 januari

De Postcode Loterij maakt wel het bedrag per lot op woensdagavond 7 januari bekend. Houd sociale media, de Postcode Loterij-app en postcodeloterij.nl op 7 januari in de gaten voor meer informatie.

PostcodeKanjer valt in Tiel

Op nieuwjaarsdag maakte de Postcode Loterij bekend dat de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro is gevallen op postcode 4001 SG. Dat zorgde direct voor grote blijdschap onder bewoners van de winnende postcode. De helft van het bedrag, 29,85 miljoen euro, werd verdeeld onder deelnemers met een lot op de winnende postcode. De andere helft is bestemd voor deelnemers met een lot in de winnende wijkcode 4001.

