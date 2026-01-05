maandag, 5. januari 2026 - 16:38 Update: 05-01-2026 16:46
Man (60) overleden na mogelijke mishandeling in Schiedam
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiedam
Op de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam is maandag rond 12.00 uur een persoon overleden. 'Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hij is mogelijk slachtoffer geworden van een mishandeling', zo meldt de politie maandagmiddag.
Twee verdachten aangehouden
'Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Schiedam, is op straat gereanimeerd maar dit mocht helaas niet meer baten. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Vlaardingen en een 19-jarige man uit Rotterdam. Hun rol wordt onderzocht', aldus de politie.
Categorie
Provincie
Blik op 112