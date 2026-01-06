KLM: We raken langzamerhand door de voorraad de-icing vloeistof heen

Sinds vrijdag 2 januari worden vliegtuigen op Schiphol door KLM ontdaan van sneeuw en ijs. Dat gebeurt 24 uur per dag met de-icing vloeistof die elke dag wordt aangeleverd. 'Door de combinatie van extreme weersomstandigheden en stagnerende toelevering vanuit de leverancier begint het einde van de voorraad in zicht te komen', zo meldt KLM dinsdag.

'Vloeistof zelf ophalen in Duitland'

'De leverancier kan op dit moment geen zekerheid bieden over aanvulling van de vloeistof, die uit Duitsland komt. Dit is een probleem dat op dit moment breed speelt in Europa. KLM doet er alles aan om de voorraad aangevuld te krijgen; zo gaat KLM de vloeistof zelf ophalen in Duitsland', aldus KLM.

KLM verantwoordelijk voor de-icen op Schiphol

KLM is verantwoordelijk voor het de-icen van de meeste vliegtuigen op Schiphol. Het de-icing-team, bestaande uit meer dan honderd KLM’ers, gebruikte de afgelopen dagen 85.000 liter per dag om de vliegtuigen schoon te maken.

Totaal 25 de-icing wagens ingezet

De-icing gebeurt met een mengsel van warm water en glycol. Elk vliegtuig dat vertrekt moet volledig sneeuw- en ijsvrij zijn, voordat het veilig kan vertrekken. KLM heeft in totaal 25 de-icing wagens die vanaf afgelopen vrijdag allemaal continu worden ingezet.