Explosief geplaatst bij woning in Purmerend

Op 3 januari rond 20.00 uur is een explosief geplaatst bij een woning aan de Orinocostraat in Purmerend. De politie zoekt getuigen.

Door de explosie raakte niemand gewond en was er wat roet en rookschade aan de woning. Buurtbewoners volgenden nog een mogelijke verdachte, een jongeman van 1,60 meter in donkere kleding, in de richting van de Mississipistraat. De verdachte is niet meer aangetroffen.



In verband met het onderzoek zoekt de recherche naar mensen die de man gezien hebben op de Orinocostraat of mensen die meer informatie hebben over deze explosie. Zij worden gevraagd contact op te nemen met de politie.