OM: Toename van geweld tegen hulpdiensten tijdens jaarwisseling, verzwaringsfactor 75 procent toegepast

De politie heeft tot op heden 171 verdachten bij het Openbaar Ministerie (OM) aangeleverd op verdenking van een misdrijf dat verband houdt met de jaarwisseling. 'Dat blijkt uit een inventarisatie onder de parketten van het OM. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar; toen werden op 1 januari 2025 120 verdachten aangeleverd bij het OM', zo laat het OM woensdag weten.

Geweld

De meeste feiten betreffen geweld tegen personen, waarvan 63 keer geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving en 39 maal geweld tegen overige personen. Ook is 33 maal geweld tegen goederen gepleegd. In 36 zaken gaat het om andere feiten, zoals vuurwerkzaken.

Verzwaringsfactor van 75 procent

Het OM vindt het onacceptabel wanneer relschoppers de jaarwisseling verstoren. Wanneer zij zich schuldig maken aan strafbare feiten, zal het OM hiertegen optreden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. 'Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling-gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf(eis) is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee, waarbij ook het onder invloed zijn van alcohol tijdens het gepleegde delict strafverzwarend werkt', aldus het OM.

Geweld tegen hulpverleners

Indien er sprake is van agressie of geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving zoals bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer geldt daarnaast bij de beoordeling van de strafzaak als uitgangspunt een strafverzwaring van 200 procent. Tijdens de jaarwisseling geldt als uitgangspunt bij geweld tegen de mensen met een publieke taak dus een verzwaringsfactor van in totaal 275 procent.

'Agressie en geweld wordt niet getolereerd'

Procureur-generaal Sue Preenen met als portefeuille Veilige Publieke Taak (VPT): ‘Het aantal bij het OM aangebrachte verdachten met betrekking tot geweld tegen hulpverleners is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Agressie en geweld wordt niet getolereerd. Hulpverleners zoals politie-, brandweer- en ambulancepersoneel staan elke dag klaar om mensen te helpen en onze samenleving veiliger te maken. Zij moeten hun werk ongestoord kunnen doen. Het OM blijft daarom prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van verdachten die geweld tegen hulpverleners gebruiken.’

OM eist forse straffen tegen illegaal vuurwerk

Het OM zal ook forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt. Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen. Uit de letselcijfers van afgelopen jaarwisseling blijkt dat het aandeel letsels door illegaal vuurwerk met 47 procent het hoogst was, hiernaast werd 41 procent veroorzaakt door legaal vuurwerk. Er zijn door het vuurwerk helaas ook drie dodelijke slachtoffers te betreuren.

Maximale celstraf van 6 jaar

De straffen voor het hebben, maken of afsteken van vuurwerkbommen zijn opgenomen in de richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2024r011). Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf. Ze kunnen een gevangenisstraf krijgen. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Passende afdoening

Zaken kunnen onder meer door het OM worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Personen die verdacht worden van geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving worden in beginsel voor de rechter gebracht. Zo kan bijvoorbeeld het gooien van (illegaal) vuurwerk naar hulpverleners en geweld tegen politie een gevangenisstraf opleveren. Het gaat dan vaak niet alleen meer om overtredingen van het vuurwerkbesluit, maar ook om andere strafbare feiten. Daarbij kan worden gedacht aan zware mishandeling, doodslag of pogingen daartoe. Uiteindelijk beslist de rechter wat de straf wordt en of deze meegaat in de eis van de officier van justitie. De officier van justitie kan - als een zaak hiervoor geschikt is - een verdachte ook voor de snelrechter brengen. Het gaat dan om bewijstechnisch gezien relatief eenvoudige zaken.

Toename ingenomen illegaal vuurwerk van ruim 30.000 kilo

De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) namen in 2025 in totaal 137.352 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag. Dat is een stijging vergeleken met het jaar ervoor, toen ging het om 107.281 kilo. In de vuurwerkbarometer van het OM zijn alle cijfers terug te vinden.