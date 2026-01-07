Defensie hielp met grote hoogwerker met blussen brand Amsterdamse Vondelkerk

Defensie heeft oudejaarsnacht geholpen bij het blussen van de brand in de Amsterdamse Vondelkerk. 'Dat gebeurde met een hoogwerker van de marine. Dit is een van de grootste kranen van Nederland', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Krachtige torenstraal

'Militairen konden zo met een krachtige, zogeheten torenstraal, water op het vuur storten', aldus het ministerie

Hoogwerker

Met een thermische camera op de mast van het voertuig was ook de bebouwing te scannen. Voorkomen moest worden dat de brand oversloeg naar belendende percelen. De hoogwerker werd ook gebruikt om de muren van de kerk aan de binnenkant te inspecteren.