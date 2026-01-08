Vader (20) overleden baby Venlo aangehouden

Dinsdag 6 januari is een 20-jarige man uit Venlo aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van een baby van vijf maanden oud', zo meldt de politie donderdag.

Vader

De aangehouden verdachte is de vader van het kind. 'Hij is op dit moment de enige verdachte in deze zaak. De zaak kwam aan het licht toen de baby in december onder verdachte omstandigheden overleed', aldus de politie.

Voorgeleiding

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vanwege het lopende onderzoek deelt de politie op dit moment verder geen informatie.