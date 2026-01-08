Aantal geiten in Nederland sinds 2000 bijna vervijfvoudigd

In 2025 telden geitenbedrijven 592.000 geiten. 'Dat is bijna vijf keer zoveel als in 2000 toen er nog 126.000 geiten waren', zo meldt het CBS donderdag.

Aantal van 592.000 laatste 5 jaar stabiel

'De afgelopen vijf jaar is dat ongeveer gelijk gebleven. In het oosten en het midden van het land zijn de meeste geiten te vinden. De meeste geiten worden gehouden voor de melkproductie', aldus het CBS op basis van recente cijfers uit de landbouwtelling.

Geiten geruimd vanwege Q-koorts

Sinds 2000 is het aantal geiten toegenomen. Alleen in 2010 nam dit af, doordat er geiten geruimd werden vanwege Q-koorts. Naast de dieren op boerenbedrijven met het bedrijfstype ‘geitenbedrijven’ worden er ten minste 37.000 geiten op andere boerenbedrijven gehouden. Alles bij elkaar staan er 629.000 geiten geregistreerd bij landbouwbedrijven.

Steeds meer geiten per bedrijf

Zowel het aantal geiten als het aantal bedrijven met het bedrijfstype ‘geitenbedrijven’ is sinds het jaar 2000 toegenomen. Wel steeg het aantal geiten harder dan het aantal bedrijven. Er zijn 413 bedrijven waar geiten gehouden werden voor melk of vlees. In 2000 waren dat er 287. Het aantal geiten per bedrijf nam tegelijkertijd sterker toe. In 2025 telt een geitenbedrijf gemiddeld 1.434 dieren. In 2020 waren dit er evenveel, maar in 2000 waren dit er 438.