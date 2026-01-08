Donderdagavond gladheid door regen en sneeuw, vrijdag opnieuw veel sneeuw

Donderdagochtend is het nog steeds glad op de wegen door bevriezing, eerder gevallen sneeuw en regen op koude wegen. Vooral in het noorden trekken nog altijd regenbuien over. 'Vanavond kan regen verraderlijke gladheid veroorzaken, vooral in het binnenland op lokale wegen en in woonwijken', zo meldt Weeronline donderdag.

5-15 cm sneeuw

'Later vanavond en vannacht gaat de neerslag in het noorden en oosten over in sneeuw. Er kan 5-15 cm vallen en in het noorden gaat dit gepaard met veel wind wat sneeuwjacht oplevert. In het weekend gaat het flink vriezen', aldus Weeronline.

Gladheid

Het is nog steeds glad doordat afgelopen avond en nacht buien over het land zijn getrokken. Vanuit het westen ging sneeuw op steeds meer plaatsen over in natte sneeuw en regen. Landinwaarts zijn de wegen kouder dan 0 graden en dit levert dan ook nog steeds gladheid op. Ook regen die viel op aangereden sneeuw maakte het regionaal extra glad.

Stormdepressie Goretti

Het onstuimige en winterse weer wordt veroorzaakt door stormdepressie Goretti. In de nacht naar vrijdag komt het aan de kust van Normandië tot een zware westerstorm. We houden tot in de loop van zaterdag te maken met de invloed van Goretti en perioden met sneeuw, maar de neerslagintensiteit neemt gedurende de dag af. Er volgt een droge en koude zondag, waarbij het de hele dag blijft vriezen. ’s Nachts kan het plaatselijk streng vriezen met minima beneden -10 graden.