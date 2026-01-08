Twee verdachten aangehouden voor incident metrostation Schiedam

Twee jongens, van 16 en 17 jaar uit Schiedam, zijn begin van de middag aangehouden voor het incident aan de Van Limburg Stirumstraat van maandag 5 januari. Hierbij kwam een 60-jarige Schiedammer om het leven. Mogelijk is er een ruzie ontstaan na het gooien van sneeuwballen en zijn er klappen uitgedeeld. Wie wat precies heeft gedaan of gezegd, is onderdeel van het onderzoek.

Rond 12.00 uur kwam er die maandag een melding binnen van een reanimatie. Hulpdiensten en een toegesnelde burger, hebben alles op alles gezet, maar helaas mocht de reanimatie niet baten en overleed het slachtoffer. Er is direct buurtonderzoek gedaan, getuigen verhoord en camerabeelden zijn uitgekeken. Online is er gekeken of er video’s geplaatst zijn of dat er wellicht aanwijzingen te vinden waren die konden leiden tot de verdachten. Op camerabeelden zijn uiteindelijk de twee jongens herkend en nadat we een scherpe tijdlijn hadden vastgelegd, zagen we ze ook op de locatie van het incident.

De 16-jarige verdachte kwam eerder op de dag aangifte doen op het politiebureau. De andere verdachte is kort daarna in zijn woning aangehouden. De jongens worden verhoord en we hopen zo een beter beeld te krijgen van wat zich op de fietsbrug over de Damlaan bij het metrostation heeft afgespeeld en wat precies hun rol was.