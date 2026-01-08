Vrouw (25) overleden door aanrijding met vrachtwagen

Bij een ongeval tussen een vrachtwagen en een fietser in Amsterdam is donderdagochtend een 25-jarige vrouw in haar woonplaats om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Door onbekende oorzaak kwamen de fietsster en de vrachtwagen met elkaar in botsing op de kruising van de Ferdinand Bolstraat met de Ceintuurbaan. Hulpverlening mocht niet meer baten. De vrouw overleed op de plaats van het ongeval.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De kruising is enige tijd afgezet geweest, zodat trams moesten omrijden.